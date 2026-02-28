„Ka-Ching!“ Ab wann Frauen Gehalts-Elite angehören

„Ka-Ching!“ – Shania Twain besang einst das Geräusch der Kasse und den Traum vom großen Geld. Doch wann wird dieser Traum für Frauen in Österreich endlich Realität? Das Finanzministerium liefert jetzt die Antwort. Der neueste Lohnsteuer-Report verrät im Detail: Ab wann gehört eine Frau im Land zu den Top-Verdienerinnen? Wann ist sie Spitzenverdienerin, wann Gutverdienerin? Die offizielle Statistik zeigt glasklar, wo die Grenzen verlaufen und wer wirklich ganz oben mitspielt.