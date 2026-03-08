Graz schnappt sich VSV – KAC „pickt“ Fehervar

Nur ein VSV-Sieg

Direkt im Anschluss wurden – wie es seit der Saison 2012/13 üblich ist – die Gegner fürs Viertelfinale ab Dienstag gepickt. Als Erster war mit Graz der Sieger des Grunddurchgangs an der Reihe – und die Steirer entschieden sich für das Duell mit dem Tabellenachten Villach. In der laufenden Saison hatten die Adler zwar das erste Duell Ende September in Graz gewinnen können, es folgten dann aber drei Siege der „99ers“. In den Play-offs gab es dieses Duell seit der Liga-Neugründung noch überhaupt nie. „Wir hatten uns schon vor der letzten Partie im Pre-Play-off für Villach entschieden und erwarten uns eine spannende und enge Serie“, sagt Graz-Sportchef Philipp Pinter.