Die Kasperln der Woche

Meinl-Reisingers Show mit Dschungelcamp-Konzept

Wien
08.03.2026 15:55
Stellen Sie sich vor: Sie flüchten vor Ungemach, sind stundenlang unterwegs – und dann diese ...
Stellen Sie sich vor: Sie flüchten vor Ungemach, sind stundenlang unterwegs – und dann diese Begrüßung.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Peinlich, peinlicher, Beate! Die Außenministerin macht sich in einer selbst gebastelten Schwimmweste als Heimholerin der Nation vor allen lächerlich. Das war aber diese Woche noch nicht alles: Wir müssen auch einen Vize-Kasperl küren ...

Wer vor Kurzem beim Zappen im TV beim Dschungelcamp hängen geblieben ist, der hat gesehen: einen Haufen größtenteils Unbekannter, vermutlich von einem Gschnas weggecastet, die um Sendeplatz kämpften wie Ertrinkende auf dem offenen Meer um das letzte Stück Holz. Da wurde Streit provoziert und Teilnehmer rückten zum Verzehr von tierischen Körperteilen an, die wir Menschen zu Recht in Hosen verstecken. Das Prinzip aus Sicht der Kandidaten war klar: Bitte, ich will ins Fernsehen!

Wien
08.03.2026 15:55
Loading
Wien
