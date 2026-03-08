Meinl-Reisingers Show mit Dschungelcamp-Konzept

Wer vor Kurzem beim Zappen im TV beim Dschungelcamp hängen geblieben ist, der hat gesehen: einen Haufen größtenteils Unbekannter, vermutlich von einem Gschnas weggecastet, die um Sendeplatz kämpften wie Ertrinkende auf dem offenen Meer um das letzte Stück Holz. Da wurde Streit provoziert und Teilnehmer rückten zum Verzehr von tierischen Körperteilen an, die wir Menschen zu Recht in Hosen verstecken. Das Prinzip aus Sicht der Kandidaten war klar: Bitte, ich will ins Fernsehen!