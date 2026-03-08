Vor Vöcklabruck-Jubel gab‘s auch Diebstahl-Trubel!

Großen Jubel gab‘s gestern in Grieskirchen! Die Faustball-Herren aus Vöcklabruck holten sich den Europacup-Titel in der Halle, womit man nun sämtliche Pokale auf Klubenene gewinnen konnte. Doch vor dem Jubel gab es auch ordentlich Diebstahl-Trubel, wurde ein Schweizer Team bei der Anreise bestohlen.
Das fehlende Titelstück ist gesichert! Mit einem 3:2 im Finale gegen Pfungstadt sicherten sich Vöcklabrucks Faustball-Herren in Grieskirchen den Europacup in der Halle. Somit den letzten Titel, den man bislang noch nie gewinnen konnte.
Vöcklabruck hat alle Titel auf Klubebene gewonnen
Denn nach zwölf nationalen Titeln (sieben davon in der Halle), zwei Titeln bei der Klub-WM und den Triumphen beim Champions Cup am Feld 2020 und 2022 wollte man unbedingt den letzten fehlenden Titel auf Klubebene holen. „Die Voraussetzungen dafür sind heuer sehr gut, erstmals sind beim Champions Cup unserer Vorderleute um Karl Müllehner fit und in sehr guter Form“, wusste Sektionsleiter Stefan Huemer bereits vor dem Turnier.
