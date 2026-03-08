Vorteilswelt
F1-Kolumne

Dieser Start hat nicht alle glücklich gemacht

Formel 1
08.03.2026 18:20
In den ersten Sekunden des Grand Prix von Australien tat sich einiges
In den ersten Sekunden des Grand Prix von Australien tat sich einiges(Bild: AP/Asanka Brendon Ratnayake)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Vieles lief beim Auftakt in die neue Ära der Formel 1 wie von den Offiziellen geplant. Einige Kritiker fühlten sich aber in ihrer Meinung aber ebenfalls bestätigt. Pleiten, Pech und Pannen gehörten in Melbourne am Wochenende dazu.

0 Kommentare

Das war er also, der Start in die neue F1-Ära. Mit 483.934 Fans am Wochenende sorgte der Auftakt nicht nur für einen neuen Zuschauerrekord in Melbourne, sondern wartete mit gleich 120 Überholmanövern auf – beinahe eine Verdreifachung zum Vorjahr. Sogar die Spitzenposition wechselte zu Beginn mehrfach hin und her zwischen George Russell und Charles Leclerc. Unter dem neuen Reglement läuft vieles wie von den Offiziellen erhofft...

Formel 1
08.03.2026 18:20
Folgen Sie uns auf