Dieser Start hat nicht alle glücklich gemacht

Das war er also, der Start in die neue F1-Ära. Mit 483.934 Fans am Wochenende sorgte der Auftakt nicht nur für einen neuen Zuschauerrekord in Melbourne, sondern wartete mit gleich 120 Überholmanövern auf – beinahe eine Verdreifachung zum Vorjahr. Sogar die Spitzenposition wechselte zu Beginn mehrfach hin und her zwischen George Russell und Charles Leclerc. Unter dem neuen Reglement läuft vieles wie von den Offiziellen erhofft...