Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rapid in Meistergruppe

Hoff Thorup lobt: „Das haben wir gut gelöst“

Bundesliga
08.03.2026 20:31
Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid hat den Sprung in die Meistergruppe noch aus eigener Kraft geschafft. Die Hütteldorfer setzten sich am Sonntag gegen Vizemeister Red Bull Salzburg mit 1:0 durch und schlossen den Grunddurchgang noch auf Rang fünf ab. Hier die Stimmen zum Spiel:

0 Kommentare

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Salzburg ist wahrscheinlich das beste Team der Liga. Wir wussten davor, dass wir viele Momente haben werden, in denen wir hart arbeiten und viel verteidigen werden müssen. Das haben wir gut gelöst. Die Fans haben gesehen, dass ein Team auf dem Platz ist, das alles für ein gutes Ergebnis gibt. Dieser Sieg ist sehr wichtig für den ganzen Klub. Antiste ist seit Wochen einer der Besten im Training, er bringt viel Qualität mit. Glücklicherweise für ihn und den Klub ist das Problem gelöst. Dieses Beispiel zeigt, wie schnell es im Fußball gehen kann. In der zweiten Hälfte hatten wir mit Ausnahme der ersten und der letzten Minute in der Defensive die Kontrolle. Es freut mich vor allem für die Spieler. Ich hoffe, dass dieses Ergebnis ein bisschen Druck wegnimmt.“

Lesen Sie auch:
Aleks Dragovic
Zwei Derbys warten
Dragovic: „Schön, dass es Rapid geschafft hat“
08.03.2026
Salzburg bezwungen
Rapid siegt minimalistisch und fixiert die Top 6
08.03.2026
(Bild: GEPA)

Daniel Beichler (Salzburg-Trainer): „Man kann bei Rapid nicht davon ausgehen, mehr Chancen zu kreieren, als wir es heute getan haben. Wir hatten sieben Hochkaräter. Gleichzeitig waren wir beim Gegentor unaufmerksam und sind aus dem Nichts in Rückstand geraten. Trotzdem waren wir von der ersten bis zur letzten Sekunde dominant. Wir müssen uns ankreiden, drei Spiele in Folge kein Tor geschossen zu haben, daran müssen wir arbeiten. Aber ich bin schon ratloser nach einem Spiel heimgefahren, wenn du dir keine Chancen erarbeitest. Jetzt geht die ‘Crunch Time‘ los, es wird eine attraktive Meistergruppe. Die Platzierung ist jetzt nebensächlich, jetzt geht es um die Leistung, und da kann man heute viele Dinge rausziehen. Wir wollen uns für die nächsten Spiele bestmöglich präparieren. Unsere Zielsetzung ist klar, trotzdem tun wir gut daran, uns aufs Arbeiten zu konzentrieren.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
08.03.2026 20:31
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
288.053 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
285.701 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
255.188 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2736 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2200 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Trump: „Haben gesamte Marine des Irans versenkt“
2046 mal kommentiert
Mehr Bundesliga
Rapid in Meistergruppe
Hoff Thorup lobt: „Das haben wir gut gelöst“
Zwei Derbys warten
Dragovic: „Schön, dass es Rapid geschafft hat“
Wichtige Punkte
Umkämpfte Partie! LASK schlägt tapfere Wolfsberger
Salzburg bezwungen
Rapid siegt minimalistisch und fixiert die Top 6
Dragovic trifft wieder
Souveräner Sieg! Austria lässt Ried keine Chance

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf