Hoff Thorup lobt: „Das haben wir gut gelöst“

Rapid hat den Sprung in die Meistergruppe noch aus eigener Kraft geschafft. Die Hütteldorfer setzten sich am Sonntag gegen Vizemeister Red Bull Salzburg mit 1:0 durch und schlossen den Grunddurchgang noch auf Rang fünf ab. Hier die Stimmen zum Spiel:
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Salzburg ist wahrscheinlich das beste Team der Liga. Wir wussten davor, dass wir viele Momente haben werden, in denen wir hart arbeiten und viel verteidigen werden müssen. Das haben wir gut gelöst. Die Fans haben gesehen, dass ein Team auf dem Platz ist, das alles für ein gutes Ergebnis gibt. Dieser Sieg ist sehr wichtig für den ganzen Klub. Antiste ist seit Wochen einer der Besten im Training, er bringt viel Qualität mit. Glücklicherweise für ihn und den Klub ist das Problem gelöst. Dieses Beispiel zeigt, wie schnell es im Fußball gehen kann. In der zweiten Hälfte hatten wir mit Ausnahme der ersten und der letzten Minute in der Defensive die Kontrolle. Es freut mich vor allem für die Spieler. Ich hoffe, dass dieses Ergebnis ein bisschen Druck wegnimmt.“
Daniel Beichler (Salzburg-Trainer): „Man kann bei Rapid nicht davon ausgehen, mehr Chancen zu kreieren, als wir es heute getan haben. Wir hatten sieben Hochkaräter. Gleichzeitig waren wir beim Gegentor unaufmerksam und sind aus dem Nichts in Rückstand geraten. Trotzdem waren wir von der ersten bis zur letzten Sekunde dominant. Wir müssen uns ankreiden, drei Spiele in Folge kein Tor geschossen zu haben, daran müssen wir arbeiten. Aber ich bin schon ratloser nach einem Spiel heimgefahren, wenn du dir keine Chancen erarbeitest. Jetzt geht die ‘Crunch Time‘ los, es wird eine attraktive Meistergruppe. Die Platzierung ist jetzt nebensächlich, jetzt geht es um die Leistung, und da kann man heute viele Dinge rausziehen. Wir wollen uns für die nächsten Spiele bestmöglich präparieren. Unsere Zielsetzung ist klar, trotzdem tun wir gut daran, uns aufs Arbeiten zu konzentrieren.“
