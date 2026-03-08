Hoff Thorup lobt: „Das haben wir gut gelöst“

Daniel Beichler (Salzburg-Trainer): „Man kann bei Rapid nicht davon ausgehen, mehr Chancen zu kreieren, als wir es heute getan haben. Wir hatten sieben Hochkaräter. Gleichzeitig waren wir beim Gegentor unaufmerksam und sind aus dem Nichts in Rückstand geraten. Trotzdem waren wir von der ersten bis zur letzten Sekunde dominant. Wir müssen uns ankreiden, drei Spiele in Folge kein Tor geschossen zu haben, daran müssen wir arbeiten. Aber ich bin schon ratloser nach einem Spiel heimgefahren, wenn du dir keine Chancen erarbeitest. Jetzt geht die ‘Crunch Time‘ los, es wird eine attraktive Meistergruppe. Die Platzierung ist jetzt nebensächlich, jetzt geht es um die Leistung, und da kann man heute viele Dinge rausziehen. Wir wollen uns für die nächsten Spiele bestmöglich präparieren. Unsere Zielsetzung ist klar, trotzdem tun wir gut daran, uns aufs Arbeiten zu konzentrieren.“