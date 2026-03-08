Kärntner Politik zwischen Gratulationen und Kritik

Ziemlich mittig hat es SPÖ-Bundesparteiobmann Andreas Babler am Samstag getroffen: Vor seiner Wiederwahl am Bundesparteitag in Wien wurde ja – auch, oder vor allem, parteiintern – wild spekuliert, wie das Ergebnis ausfallen könnte. Von unter 70 bis „104 (sic!) Prozent“ (mit Augenzwinkern) war da die Rede – passable 81,51 Prozent sind es geworden.