Kärntner Politik zwischen Gratulationen und Kritik

LIVE: LASK geht gegen WAC erneut in Führung
Bundesliga im Ticker
Euphorisch klingt anders – trotzdem gibt es auch aus Kärnten Glückwünsche für den wiedergewählten Bundesparteiobmann der Roten, Andreas Babler. Die Landesregierung des südlichsten Bundeslandes erntet jedoch Kritik.
Ziemlich mittig hat es SPÖ-Bundesparteiobmann Andreas Babler am Samstag getroffen: Vor seiner Wiederwahl am Bundesparteitag in Wien wurde ja – auch, oder vor allem, parteiintern – wild spekuliert, wie das Ergebnis ausfallen könnte. Von unter 70 bis „104 (sic!) Prozent“ (mit Augenzwinkern) war da die Rede – passable 81,51 Prozent sind es geworden.
