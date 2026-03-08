Kurioses Box-Angebot

Für eine Million! Paul will NFL-Stars verprügeln

Sport
08.03.2026 20:59
0 Kommentare

Logan Paul sorgt mit einem ungewöhnlichen Angebot für Aufsehen: In seiner Podcast-Show „Impaulsive“ behauptete der YouTuber und WWE-Wrestler, dass ihn kein Footballspieler im Boxring schlagen könne und legte sogar eine Million Dollar auf den Tisch.

Weitere Videos
Bundesliga-Finish:
Kampf um die Top 6 – wem geht am Ende die Luft aus
Fußball National
Folge von Sonntag
Wandsitzen & Co.: Die besten Übungen der Woche
Philipp bewegt
Vierter Sieg in Serie
36:28! Fivers zerlegen die Lipizzanerheimat
Handball - Das Magazin
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf