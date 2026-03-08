Kurios: KAC-Boss wählt Playoff-Gegner in der Küche

Klagenfurt wählte im Viertelfinale Fehervar. Die Ungarn konnten sich in letzter Sekunde mit 1:0 in Wien qualifizieren. Im anschließenden Viertelfinal-Pick kam es zum Kuriosum: Der KAC-Boss zeigte sich in ungewöhnlicher Umgebung. Und das sagt Kapitän Unterweger zum Gegner.