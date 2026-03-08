Pflanzen zeigen Kraft: Allergikern blüht Heftiges

LIVE: LASK geht gegen WAC erneut in Führung
Der Frühling liegt in der Luft – leider auch in Form von Pollen. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Pollen heuer besonders zu schaffen machen? Dieser Eindruck täuscht nicht, wie ein Tiroler Mediziner bestätigt. Nach einem starken Start von Hasel und Erle könnte es das ganze Jahr über ähnlich weitergehen. Auch langfristig steigt die Belastung für Allergiker.
Die Augen jucken, die Nase läuft – und die Pollenallergiker wissen, dass es losgeht. Hasel und Erle haben die Heuschnupfen-Saison eröffnet – und das mit voller Wucht. Für die kommenden Tage prognostiziert der Pollenwarndienst der Uni Innsbruck eine durch Sonnenschein und Frühlingstemperaturen hoch bleibende Konzentration – insbesondere in Tallagen.
