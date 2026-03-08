Pflanzen zeigen Kraft: Allergikern blüht Heftiges

Der Frühling liegt in der Luft – leider auch in Form von Pollen. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Pollen heuer besonders zu schaffen machen? Dieser Eindruck täuscht nicht, wie ein Tiroler Mediziner bestätigt. Nach einem starken Start von Hasel und Erle könnte es das ganze Jahr über ähnlich weitergehen. Auch langfristig steigt die Belastung für Allergiker.