Tollpatschiger Jubel: „Das war keine Provokation!“

LIVE: Austria führt und drängt auf Entscheidung
Bundesliga im Ticker
Erst dank der Idee von Teamchef Ralf Rangnick nahm die internationale Karriere eines ÖFB-Teamspielers richtig Fahrt auf. Jetzt gelang ihm der erste Doppelpack, samt tollpatischem Torjubel...
„Ich nehme jede Rolle, die mir der Teamchef erteilt. Es ist cool, wenn man von hinten Tempo aufnehmen kann. Mir taugt diese Position.“ Alex Prass war stets offen für die Idee von Ralf Rangnick. Österreich braucht(e) einen Linksverteidiger, der Oberösterreicher ließ sich „umfunktionieren“, erledigte den Job: Team-Debüt 2022, bei der EURO dabei, mittlerweile 16 Länderspiele. Zuletzt aber „nur“ als Ersatz für Philipp Mwene, der als „echter“ Verteidiger defensiv stabiler ist.
