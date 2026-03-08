„Gewalttätige Männer sind armselige Vollidioten“

Norweger siegt in Krimi! Fabellauf von Raschner
Es vergehen kaum Wochen ohne Meldungen zu Gewalt an Frauen. Abscheuliche Verbrechen von Männern, die skrupellos erniedrigen und auslöschen, was sie nicht besitzen können. Wir baten Männer aus ganz Österreich – vom Marketing-Angestellten über den Kriminalbeamten bis zur Fußballlegende – um ihre starke Botschaft an andere Männer.
Der Internationale Frauentag erinnert weltweit an den langen Kampf für Gleichberechtigung und an die Fortschritte, die Frauen in Politik, Gesellschaft und Arbeitswelt erreicht haben. Gleichzeitig macht er deutlich, dass echte Gleichstellung noch nicht selbstverständlich ist.
