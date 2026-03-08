„Gewalttätige Männer sind armselige Vollidioten“

Es vergehen kaum Wochen ohne Meldungen zu Gewalt an Frauen. Abscheuliche Verbrechen von Männern, die skrupellos erniedrigen und auslöschen, was sie nicht besitzen können. Wir baten Männer aus ganz Österreich – vom Marketing-Angestellten über den Kriminalbeamten bis zur Fußballlegende – um ihre starke Botschaft an andere Männer.