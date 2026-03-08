Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Was der Trend aussagt

Feminismus ade? Darum will sie zurück zum Herd

Ratgeber
08.03.2026 19:00
Romantisierte Vorstellungen vom Hausfrauen- und Mutterdasein verdecken Probleme unserer ...
Romantisierte Vorstellungen vom Hausfrauen- und Mutterdasein verdecken Probleme unserer Gesellschaft.(Bild: Krone KREATIV/GeraKTV - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Die 50er wollen ihre Schürzen zurück! Am 8. März feiern wir den internationalen Frauentag – unterdessen propagieren auf Social Media  immer mehr Influencerinnen das Ideal der traditionellen Ehe mit klassischen Rollen. Der Mann als Geldverdiener, die Frau als Hausfrau und Mutter: Was steckt hinter dem „Tradwife“-Trend und wie gefährlich ist er?

0 Kommentare

Frisch gebackenes Sauerteigbrot, ein zartrosa Schürzenkleidchen, ein Kind auf dem Arm – und dazu die Botschaft: „Ich liebe es, meinem Mann den Rücken freizuhalten.“ Solche Videos finden sich mittlerweile zahlreich auf TikTok, Instagram und Co. zum Schlagwort „Tradwife“ („traditional wife“). 

Die „Krone“-Community ist zweigeteilt, was den Trend angeht: Die Meinungen unserer Leser reichen von „Wäre gerne daheim bei den Kindern“ bis „Absolut nein, das wäre ein Rückschritt“. Auf jeden Fall wird kritisiert, dass man sich das traditionelle Familienbild heutzutage ja sowieso nicht mehr leisten kann. Das Scheinbild der „Tradwives“ fängt aber schon viel früher an.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ratgeber
08.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Sonntag
Wandsitzen & Co.: Die besten Übungen der Woche
Daheim bei Simone Lugner in jener Villa, in der sie mit ihrem Mann, Richard wohnte und bis heute ...
Simone hat große Pläne
Ab ins Dschungelcamp! Lugner hat nun einen Manager
Kino & Streaming
Heidi Klum im Kino & Glamour pur bei Actor Awards
Österreichs Musikpreis
Die große Nachschau zu den Amadeus Awards 2026
Folge von Samstag
Unser Körper kann oft viel mehr, als wir glauben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.910 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
285.368 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
255.029 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2736 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2195 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Trump: „Haben gesamte Marine des Irans versenkt“
1891 mal kommentiert

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf