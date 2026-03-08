Feminismus ade? Darum will sie zurück zum Herd

Die 50er wollen ihre Schürzen zurück! Am 8. März feiern wir den internationalen Frauentag – unterdessen propagieren auf Social Media immer mehr Influencerinnen das Ideal der traditionellen Ehe mit klassischen Rollen. Der Mann als Geldverdiener, die Frau als Hausfrau und Mutter: Was steckt hinter dem „Tradwife“-Trend und wie gefährlich ist er?
Frisch gebackenes Sauerteigbrot, ein zartrosa Schürzenkleidchen, ein Kind auf dem Arm – und dazu die Botschaft: „Ich liebe es, meinem Mann den Rücken freizuhalten.“ Solche Videos finden sich mittlerweile zahlreich auf TikTok, Instagram und Co. zum Schlagwort „Tradwife“ („traditional wife“).
Die „Krone“-Community ist zweigeteilt, was den Trend angeht: Die Meinungen unserer Leser reichen von „Wäre gerne daheim bei den Kindern“ bis „Absolut nein, das wäre ein Rückschritt“. Auf jeden Fall wird kritisiert, dass man sich das traditionelle Familienbild heutzutage ja sowieso nicht mehr leisten kann. Das Scheinbild der „Tradwives“ fängt aber schon viel früher an.
