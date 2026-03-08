Feminismus ade? Darum will sie zurück zum Herd

Die „Krone“-Community ist zweigeteilt, was den Trend angeht: Die Meinungen unserer Leser reichen von „Wäre gerne daheim bei den Kindern“ bis „Absolut nein, das wäre ein Rückschritt“. Auf jeden Fall wird kritisiert, dass man sich das traditionelle Familienbild heutzutage ja sowieso nicht mehr leisten kann. Das Scheinbild der „Tradwives“ fängt aber schon viel früher an.