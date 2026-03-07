Vorteilswelt
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“

Wirtschaft
07.03.2026 08:00
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Im krone.tv-Wirtschafts-Duell wurde deutliche Kritik an der Industriepolitik laut. Finanzexperte Gerald Zmuegg spricht von einer „PR-Strategie“, während SWV-Präsident Bernd Hinteregger mehr Tempo bei Reformen fordert. Auch steigende Energiepreise und hohe Lohnnebenkosten sorgen für Diskussion.

Finanzexperte Gerald Zmuegg von Finanzinsider spricht von einem „einzigen Werk für PR-Menschen“, bei dem vieles versprochen, aber wenig realisiert worden sei. Bernd Hinteregger, Präsident des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands, formuliert es moderater, betont aber ebenfalls: Jetzt müsse endlich gehandelt werden. „Es muss etwas passieren – das tägliche Leben der Menschen muss besser werden.“

„Zeit der Diskussionen in SPÖ muss vorbei sein“
Mit Blick auf den bevorstehenden SPÖ-Parteitag hofft Hinteregger, dass die Partei gestärkt daraus hervorgeht und wieder mehr Fokus auf wirtschaftspolitische Lösungen legt. „Die Zeit der endlosen Diskussionen muss endlich vorbei sein“. Für Unternehmer Zmuegg müsse dafür auch ein personeller Schritt denkbar sein – der Abgang von SPÖ-Chef Andreas Babler, um eine Entwicklung in Richtung Planwirtschaft zu verhindern.

SWV-Präsident Bernd Hinteregger und Finanzexperte Gerald Zmuegg
SWV-Präsident Bernd Hinteregger und Finanzexperte Gerald Zmuegg(Bild: krone.tv )

Auch wirtschaftspolitische Maßnahmen standen im Fokus der Diskussion. So fordern viele Unternehmen eine Senkung der Lohnnebenkosten, um den Standort Österreich zu entlasten. Gleichzeitig wurde diskutiert, ob Unternehmensgründungen in Österreich angesichts von Bürokratie, Kosten und wirtschaftlicher Unsicherheit weiterhin attraktiv sind. Das ganze Video sehen Sie oben!

