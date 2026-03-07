Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“

Finanzexperte Gerald Zmuegg von Finanzinsider spricht von einem „einzigen Werk für PR-Menschen“, bei dem vieles versprochen, aber wenig realisiert worden sei. Bernd Hinteregger, Präsident des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands, formuliert es moderater, betont aber ebenfalls: Jetzt müsse endlich gehandelt werden. „Es muss etwas passieren – das tägliche Leben der Menschen muss besser werden.“

„Zeit der Diskussionen in SPÖ muss vorbei sein“

Mit Blick auf den bevorstehenden SPÖ-Parteitag hofft Hinteregger, dass die Partei gestärkt daraus hervorgeht und wieder mehr Fokus auf wirtschaftspolitische Lösungen legt. „Die Zeit der endlosen Diskussionen muss endlich vorbei sein“. Für Unternehmer Zmuegg müsse dafür auch ein personeller Schritt denkbar sein – der Abgang von SPÖ-Chef Andreas Babler, um eine Entwicklung in Richtung Planwirtschaft zu verhindern.