Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“

„Wer die Vermögenssteuer will, muss SPÖ wählen“

Einmal mehr warb Babler auch für seine vehement geforderte Vermögenssteuer. Diese sei eine Frage der Demokratie. „Vieles ist auch in der Vermögenskonzentration aus dem Lot geraten.“ So hätten ATX-Manager vor 20 Jahren noch das 31-fach höhere Gehalt wie die eigenen Mitarbeiter bezogen – nun sei es das 80-Fache! „Fünf Prozent der Menschen besitzen so viel Vermögen wie 95 Prozent. Es hat daher eine Gerechtigkeitsdebatte stattzufinden. Die Besteuerung der Superreichsten ist eine gute Nachricht für die breite Masse. Wer die Vermögenssteuer will, muss SPÖ wählen.“