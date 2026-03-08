Milan nach Derbysieg zurück im Titelkampf

Milan fuhr im zweiten Ligaspiel in Folge einen Dreier ein und darf damit zumindest etwas mehr als zuvor vom ersten Meistertitel seit 2022 träumen. Inter ist aber nach wie vor auf Kurs Richtung 21. Scudetto, auch wenn es nach 15 Partien mit 14 Siegen und einem Remis die erste Niederlage seit einem 0:1 gegen Milan am 23. November setzte.