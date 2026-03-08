Blau-Weiß-Sportchef tobt: „Mir platzt der Kragen!“

„Dafür haben wie den VAR eingeführt“

Trainer Köllner: „Ich weiß nicht, was der VAR da macht? Wenn ich unten den Kontakt nicht sehe, wo er ihn am Knöchel trifft, dann weiß ich nicht. Da könnte man jetzt eine riesige Diskussion anfangen, das will ich aber nicht, weil‘s ja zu nichts mehr führt, ich kann das nicht mehr ändern. Das ist für den Schiedsrichter schwer zu sehen – aber dafür haben wir den VAR eingeführt“, so Köllner. Während mit Daniel Rozsa ein Mann vom Staff in der zerfahrenen zweiten Hälfte wegen Beleidigung „Rot“ sah.