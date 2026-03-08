Vorteilswelt
Wegen Referees bei 1:1

Blau-Weiß-Sportchef tobt: „Mir platzt der Kragen!“

Oberösterreich
08.03.2026 22:14
(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Als wären die Nerven im Abstiegskampf nicht genug gespannt: Blau-Weiß produzierte beim 1:1 im letzten Grunddurchgangsspiel in Hartberg zuerst ein höchst kurioses Eigentor. Später fühlte man sich von den Referees dann so bedient und respektlos behandelt, dass der Sportchef polterte: „Mir platzt der Kragen!“ 

0 Kommentare

Nach Hartbergs langem Abschlag kommt Blau-Weiß-Verteidiger Riegler an den Ball, ist völlig unbedrängt. Goalie Mantl bietet sich hinten – wie es in den Lehrbüchern steht – etwas seitlich an. Doch der Winter-Neuzugang, der bis dato eine echte Verstärkung ist, hat ein Blackout und passt den Ball gerade zurück an Mantl vorbei – und die Kugel rollt ins Tor...

Riegler (re.) hatte ein Blackout – produzierte ein unfassbares Eigentor
Riegler (re.) hatte ein Blackout – produzierte ein unfassbares Eigentor(Bild: GEPA)

Köllner: „Dachte, der liebe Gott hat mich verlassen“
Mit diesem Slapstick-Eigentor schoss sich BW Linz nach 36 Sekunden (!) selbst in Rückstand. „Ich dachte, der liebe Gott hat mich verlassen. Ich hab‘ rübergeschaut auf den Kirchturm und gedacht: Was machst du jetzt mit mir? Aber Hut ab aber vor der Mannschaft, dass die große Hypothek  keine Auswirkung hatte. Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte Trainer Köllner auf „Sky“. Die Gäste glichen durch Bumbergers satten und leicht abgefälschten Schuss aus (11.). Ehe noch vor Havels Latten-Lupfer (35.) jene Szene passierte, die Blau-Weiß zum Kochen bringen sollte:

Der gläubige Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner war bedient.
Der gläubige Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner war bedient.(Bild: GEPA)

Unparteiischer antwortete: „Euer Tor ist ein Skandal“
Hartbergs Diarra steigt Cvetko im 16er im Zweikampf auf den Fuß (27.), der Linzer fällt. Doch die Pfeife von Referee Weinberger bleibt stumm – und auch VAR Altmann schaltet sich zur großen Verwunderung nicht ein. Wütende Proteste folgten – auch in der Pause. „Eine Gemeinheit“, polterte Sportchef Schösswendter später im „Krone“-Interview und setzte fort: „Wenn ich den Referees dann sage, dass es ein Skandal ist, dass die Szene nicht zumindest nochmals angeschaut wird und ich bekomme von Assistent Heidenreich nur präpotente, blöde Antworten, dass nur unser 0:1 ein Skandal war – dann ist der Punkt erreicht, an dem ich die Schnauze voll habe!“

Diarra (li.) foult Cvetko (re.), doch nicht einmal dar VAR sah das.
Diarra (li.) foult Cvetko (re.), doch nicht einmal dar VAR sah das.(Bild: GEPA)

„Dafür haben wie den VAR eingeführt“
Trainer Köllner: „Ich weiß nicht, was der VAR da macht? Wenn ich unten den Kontakt nicht sehe, wo er ihn am Knöchel trifft, dann weiß ich nicht. Da könnte man jetzt eine riesige Diskussion anfangen, das will ich aber nicht, weil‘s ja zu nichts mehr führt, ich kann das nicht mehr ändern. Das ist für den Schiedsrichter schwer zu sehen – aber dafür haben wir den VAR eingeführt“, so Köllner. Während mit Daniel Rozsa ein Mann vom Staff in der zerfahrenen zweiten Hälfte wegen Beleidigung „Rot“ sah.

Bumberger (li.) traf in Hartberg zum 1:1
Bumberger (li.) traf in Hartberg zum 1:1(Bild: GEPA)

„Finale“ um Klassenerhalt am 16. Mai gegen GAK?
Am Ende feierte Hartberg den Einzug in die Meistergruppe, als wäre der TSV gerade Meister geworden. Blau-Weiß startet mit drei Punkten Rückstand in die Qualirunde, wird aber nun bei Punktegleichheit vor den GAK gereiht. Der Spielplan ist bereits festgelegt. BW Linz startet am Samstag in Altach, trifft daraufhin am 21. März (in Linz) auf Ried, wo dann in der 8. Runde am 2. Mai das letzte OÖ-Frühjahrs-Derby stattfinden wird. In der allerletzten Runde steigt am 16. Mai das Heimspiel gegen den GAK, das zum „Finale“ um den Klassenerhalt werden könnte.

