„Lasst sie gehen!“ Chaos bei Irans Kickerinnen

Der Iran hatte zuvor in Gold Coast 0:2 gegen die Philippinen verloren und war damit beim Asien Cup punkt- und torlos ausgeschieden. „Wir wollen so schnell wie möglich in den Iran zurückkehren“, sagte die iranische Trainerin Marziyeh Jafari laut AAP danach. „Ich möchte bei meinem Land und den Iranern in meiner Heimat sein. Wir sehnen uns nach der Rückkehr.“ Allerdings war angesichts der dramatischen Lage im Iran zunächst offen, wie und wann das Team in die Heimat zurückkehren kann. Die Iranerinnen waren vor dem Beginn des Krieges zum Asien Cup gereist.