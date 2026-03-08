Wiener Austrias Coach Stephan Helm ist seit 615 Tagen im Amt. In den letzten 34 Jahren saßen nur Karl Daxbacher und Thorsten Fink länger auf der Trainerbank. Am Sonntag (17) wartet im letzten Spiel im Grunddurchgang in der Fremde Ried.
„Ich habe eine Truppe, mit der sehr vieles möglich ist. Das ist aber nicht nur alleine mein Verdienst, für den Erfolg arbeiten im Hintergrund viele Leute täglich sehr akribisch“, weiß Trainer Stephan Helm. Der bei Austria seit 615 Tagen im Amt ist, in den letzten 34 Jahren saßen bei Violett nur Karl Daxbacher (1309) und Thorsten Fink (970) länger auf der Bank. In Ried coacht Helm am Sonntag zum 66. Mal, der 42-Jährige holte dabei einen Punkteschnitt von 1,74, erfolgreicher war zuletzt Peter Stöger in der letzten Meistersaison 2012/13 (2,31). „Das ist eine Bestätigung für unsere Arbeit, zeigt aber auch, dass im Fußball gewisse Dinge sowie Vorstellungen einfach enorm schnell umgesetzt werden müssen“, meint Helm.
