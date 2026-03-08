Fehervar beendet die Saison der Vienna Capitals

Im anschließenden Viertelfinal-Pick wählten die Graz99ers, Sieger des Grunddurchgangs, den Villacher SV zum Gegner. Die Kärntner hatten sich im Pre-Play-off gegen die Black Wings Linz durchgesetzt. Der Tabellenzweite KAC entschied sich danach für Fehervar, Titelverteidiger Red Bull Salzburg hatte noch HC Pustertal und Olimpija Ljubljana zur Wahl und nahm die Südtiroler zum Gegner. Damit treffen der HCB Südtirol und Ljubljana aufeinander.