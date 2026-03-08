Fehervar beendet die Saison der Vienna Capitals

Die Vienna Capitals haben zum dritten Mal hintereinander das Viertelfinale in der ICE-Eishockeyliga verpasst. Die Wiener verloren am Sonntag im Pre-Play-off das Entscheidungsspiel gegen Fehervar zu Hause 0:1 (0:1,0:0,0:0) und die „Best of three“-Serie mit 1:2.
Ein frühes Gegentor in eigener Überzahl beendete die Saison der Wiener, die auch im vergangenen Jahr gegen die Ungarn im Pre-Play-off ausgeschieden sind.
In einem frühen Caps-Powerplay verwertete Trevor Cheek einen Konter (6.) zum letztlich entscheidenden Treffer. Die Wiener steigerten sich im zweiten Drittel und versuchten im Finish alles, konnten Fehervar-Torhüter Rasmus Reijola aber nicht bezwingen.
Im anschließenden Viertelfinal-Pick wählten die Graz99ers, Sieger des Grunddurchgangs, den Villacher SV zum Gegner. Die Kärntner hatten sich im Pre-Play-off gegen die Black Wings Linz durchgesetzt. Der Tabellenzweite KAC entschied sich danach für Fehervar, Titelverteidiger Red Bull Salzburg hatte noch HC Pustertal und Olimpija Ljubljana zur Wahl und nahm die Südtiroler zum Gegner. Damit treffen der HCB Südtirol und Ljubljana aufeinander.
Das Viertelfinale beginnt bereits am Dienstag und wird im „Best of seven“-Modus gespielt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.