Nun Viertelfinal-Pick

Fehervar beendet die Saison der Vienna Capitals

Eishockey
08.03.2026 21:04
Ramon Schnetzer
Ramon Schnetzer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Vienna Capitals haben zum dritten Mal hintereinander das Viertelfinale in der ICE-Eishockeyliga verpasst. Die Wiener verloren am Sonntag im Pre-Play-off das Entscheidungsspiel gegen Fehervar zu Hause 0:1 (0:1,0:0,0:0) und die „Best of three“-Serie mit 1:2. 

Ein frühes Gegentor in eigener Überzahl beendete die Saison der Wiener, die auch im vergangenen Jahr gegen die Ungarn im Pre-Play-off ausgeschieden sind.

(Bild: GEPA)

  In einem frühen Caps-Powerplay verwertete Trevor Cheek einen Konter (6.) zum letztlich entscheidenden Treffer. Die Wiener steigerten sich im zweiten Drittel und versuchten im Finish alles, konnten Fehervar-Torhüter Rasmus Reijola aber nicht bezwingen.

Der KAC suchte sich Szekesfehervar als Viertelfinal-Gegner aus, VSV wurde von Graz gepickt.
Viertelfinale ist fix
Graz schnappt sich VSV – KAC „pickt“ Fehervar
08.03.2026

  Im anschließenden Viertelfinal-Pick wählten die Graz99ers, Sieger des Grunddurchgangs, den Villacher SV zum Gegner. Die Kärntner hatten sich im Pre-Play-off gegen die Black Wings Linz durchgesetzt. Der Tabellenzweite KAC entschied sich danach für Fehervar, Titelverteidiger Red Bull Salzburg hatte noch HC Pustertal und Olimpija Ljubljana zur Wahl und nahm die Südtiroler zum Gegner. Damit treffen der HCB Südtirol und Ljubljana aufeinander.

Das Viertelfinale beginnt bereits am Dienstag und wird im „Best of seven“-Modus gespielt.

