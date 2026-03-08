Platz-Sturm! Wilde Szenen beim Glasgow-Derby

Nachdem Tomas Cvancara das Viertelfinale im Elfmeterschießen mit dem Tor zum 4:2 für Celtic entschieden hatte, stürmten Anhänger beider Clubs auf das Spielfeld im Ibrox Park. Erst seien es Gäste-Fans von Celtic gewesen, dann hätten dies Rangers-Anhänger getan, wie der britische Sender BBC berichtete. Es seien Gegenstände geworfen worden, die Polizei sei eingeschritten.