Hunderte Fans am Rasen

Platz-Sturm! Wilde Szenen beim Glasgow-Derby

Fußball International
08.03.2026 20:38
(Bild: AP/Steve Welsh)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schlimme Szenen beim Glasgow-Derby! Ausschreitungen haben das Cup-Spiel zwischen den Rangers und Celtic überschattet. 

0 Kommentare

Nachdem Tomas Cvancara das Viertelfinale im Elfmeterschießen mit dem Tor zum 4:2 für Celtic entschieden hatte, stürmten Anhänger beider Clubs auf das Spielfeld im Ibrox Park. Erst seien es Gäste-Fans von Celtic gewesen, dann hätten dies Rangers-Anhänger getan, wie der britische Sender BBC berichtete. Es seien Gegenstände geworfen worden, die Polizei sei eingeschritten.

(Bild: AP/Steve Welsh)
(Bild: AP/Steve Welsh)
(Bild: AP/Steve Welsh)
(Bild: AP/Steve Welsh)
(Bild: AP/Steve Welsh)
(Bild: AP/Steve Welsh)

Untersuchungen laufen
Angaben zu möglichen Verletzten und Festnahmen gab es zunächst nicht. Der schottische Fußball-Verband (FA) kündigte eine Untersuchung an und verurteilte die Zwischenfälle. Beide Clubs wollten sich laut BBC zunächst nicht offiziell äußern. Das Spiel selbst war wenig attraktiv und endete 0:0, weshalb die Entscheidung im Old-Firm-Derby im Elfmeterschießen fallen musste.

