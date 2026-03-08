Platz-Sturm! Wilde Szenen beim Glasgow-Derby

Schlimme Szenen beim Glasgow-Derby! Ausschreitungen haben das Cup-Spiel zwischen den Rangers und Celtic überschattet.
Nachdem Tomas Cvancara das Viertelfinale im Elfmeterschießen mit dem Tor zum 4:2 für Celtic entschieden hatte, stürmten Anhänger beider Clubs auf das Spielfeld im Ibrox Park. Erst seien es Gäste-Fans von Celtic gewesen, dann hätten dies Rangers-Anhänger getan, wie der britische Sender BBC berichtete. Es seien Gegenstände geworfen worden, die Polizei sei eingeschritten.
Untersuchungen laufen
Angaben zu möglichen Verletzten und Festnahmen gab es zunächst nicht. Der schottische Fußball-Verband (FA) kündigte eine Untersuchung an und verurteilte die Zwischenfälle. Beide Clubs wollten sich laut BBC zunächst nicht offiziell äußern. Das Spiel selbst war wenig attraktiv und endete 0:0, weshalb die Entscheidung im Old-Firm-Derby im Elfmeterschießen fallen musste.
