US-Schlag in Venezuela
Die Auswirkungen auf den heimischen Drogenhandel
Wegen seiner (zumindest vorgeschobenen) Verstrickung in den internationalen Drogenhandel griff US-Präsident Donald Trump vor wenigen Tagen Venezuela an und verhaftete Präsident Maduro. Hat der US-Schlag in Südamerika auch Auswirkungen auf den heimischen Drogenhandel mit Kokain?
Venezuelas Ex-Machthaber Nicolás Maduro sitzt unter den Blicken der Weltöffentlichkeit in New York auf der Anklagebank. Ihm wird unter anderem eine Verstrickung in den internationalen Drogenhandel vorgeworfen. Der Kokainhandel boomt und ist längst von Europa nach Österreich übergeschwappt.
Weiterlesen mit Krone+
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.