Sie segelt in nur acht Monaten um die ganze Welt

Was für ein irres Abenteuer! Die Oberösterreicherin Lisa Berger (35) nimmt seit August beim Globe40, einer Regatta, die über sechs Etappen und 30.000 Seemeilen rund um die ganze Welt führt, teil. In den nächsten Tagen wird sie dabei den entlegensten Punkt der Erde passieren. Die „Krone“ sprach zuvor mit der Hochseeathletin per Satellitentelefon.