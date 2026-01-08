Sie segelt in nur acht Monaten um die ganze Welt

Großbrand zu Silvester: Verdächtiger ausgeforscht
Rakete war Auslöser
Was für ein irres Abenteuer! Die Oberösterreicherin Lisa Berger (35) nimmt seit August beim Globe40, einer Regatta, die über sechs Etappen und 30.000 Seemeilen rund um die ganze Welt führt, teil. In den nächsten Tagen wird sie dabei den entlegensten Punkt der Erde passieren. Die „Krone“ sprach zuvor mit der Hochseeathletin per Satellitentelefon.
Dass Lisa Berger so schnell nichts mehr aus der Ruhe bringen kann, ist spätestens seit ihrem Segelabenteuer vor zwei Jahren klar. Damals segelte die mittlerweile 35-Jährige aus Attersee ganz alleine über den Atlantik in die Karibik. Doch nun hat die erfahrene Hochseeathletin ein größeres Ziel vor Augen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.