Erster Gastpatient aus NÖ klagt die Stadt Wien

Hilferufe an den Patientenanwalt

Zahlreiche Niederösterreicher haben sich laut der Landeschefin nach einem Aufruf beim NÖ-Patientenanwalt gemeldet. „Wir sollten wieder auf einen gemeinsamen Weg in ganz Österreich zurückkehren. Es kann nicht sein, dass ausländische Staatsbürger mit einem Wiener Meldezettel, die vielleicht nie ins System eingezahlt haben, in Wiener Spitälern versorgt werden und Niederösterreicher nicht, nur weil sie Niederösterreicher sind. Viele Landsleute berichten, dass sie sich teils monatelang auf fix geplante Operationstermine vorbereitet haben, die dann kurzfristig abgesagt wurden. Damit wurden ihre Leidenswege unnötig verlängert“, so Mikl-Leitner.