Unter Holst hatte VSV im Derby noch was zu melden

Lang, lang ist’s her! Nicht nur mit dem letzten Meistertitel des VSV – auch mit einem echten Lauf im Derby gegen den KAC. Das war unter Trainer Greg Holst und Boss Giuseppe Mion. Die Meisterkrone setzte man sich in der Saison 2005/06 auf. Die letzte imposante Serie dauerte von 18. Februar 2005 bis 20. Februar 2007 – da gewannen die Adler unglaubliche 17 (!) Bruderduelle in Folge.