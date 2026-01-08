Unter Holst hatte VSV im Derby noch was zu melden

LIVE: Blitztor! Real Madrid überrascht Atletico
Was für ein Unlauf der Adler! Seit der Saison 2014/15 schaffte VSV gegen KAC keine zwei Derbysiege in Folge. Meistermacher Greg Holst und Ex-Boss Giuseppe Mion kennen die Gründe für den Absturz. Das Duell am heutigen Freitag an der Drau ist trotz Adler-Tief eine große Chance für den VSV.
Lang, lang ist’s her! Nicht nur mit dem letzten Meistertitel des VSV – auch mit einem echten Lauf im Derby gegen den KAC. Das war unter Trainer Greg Holst und Boss Giuseppe Mion. Die Meisterkrone setzte man sich in der Saison 2005/06 auf. Die letzte imposante Serie dauerte von 18. Februar 2005 bis 20. Februar 2007 – da gewannen die Adler unglaubliche 17 (!) Bruderduelle in Folge.
