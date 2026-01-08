„Frau nimmt mich zurück, aber hat wenig Freude“

Großbrand zu Silvester: Verdächtiger ausgeforscht
„Meine Frau hat sich viel mitgemacht. Sie nimmt mich zurück, aber hat wenig Freude damit“ – der Prozess gegen jenen Ex-Professor (59), dem im Mühlviertel nach einer Drohung der linke Arm abgeschossen worden war, zeigte auf, was das Verleugnen einer psychischen Krankheit anrichten kann. Doch es geht noch länger nicht heim.
„Ich freue mich, dass es Ihnen besser geht“, meinte der Linzer Richter am Donnerstag nach der Verkündung der Einweisung in eine Therapieanstalt, betonte aber, dass vom 59-Jährigen weiterhin Gefahr ausgeht und deshalb eine bedingte Nachsicht, also die Entlassung in die Freiheit, nicht möglich sei.
