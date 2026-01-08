„Frau nimmt mich zurück, aber hat wenig Freude“

„Meine Frau hat sich viel mitgemacht. Sie nimmt mich zurück, aber hat wenig Freude damit“ – der Prozess gegen jenen Ex-Professor (59), dem im Mühlviertel nach einer Drohung der linke Arm abgeschossen worden war, zeigte auf, was das Verleugnen einer psychischen Krankheit anrichten kann. Doch es geht noch länger nicht heim.