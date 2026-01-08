Venezuela kündigt Freilassung vieler Häftlinge an

Friedensnobelpreisträgerin forderte Freilassung der Gefangenen

Die Friedensnobelpreisträgerin und Oppositionsführerin María Corina Machado hatte zuletzt in einem Interview die Notwendigkeit der Freilassung politischer Gefangener als wesentlichen Punkt betont, um einen Wandel im Land zu erreichen. „Es kann keinen Übergang mit politischen Gefangenen geben“, sagte sie. Die neue Regierung unter Delcy Rodríguez betrachtete sie als „absolut vorübergehend“. „Das Ziel ist, dass dieser Prozess so kurz wie möglich, absolut so kurz und schnell wie möglich ist“, sagte sie.