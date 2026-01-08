Vorteilswelt
Verteidiger-Transfer:

Ein Hartberger wechselt nach Holland

Sport-Nachrichten
08.01.2026 19:38
Björn Hardley wechselt in seine Heimat.
Björn Hardley wechselt in seine Heimat.(Bild: TSV Hartberg)

Fußball-Bundesligist Hartberg gibt einen Verteidiger ab: Björn Hardley wechselt in seine Heimat Holland.

Der 23-jährige Innenverteidiger, der in Hartberg nie richtig Fuß hat fassen können (nur zwei Einsätze in der Bundesliga und einer im ÖFB-Cup), wechselt ablösefrei den Verein. Bei Zweitligaklub Dordrecht unterschrieb der gebürtige Tilburger einen Vertrag bis 2027.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
