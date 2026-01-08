Messi verrät Wein-Trick: „So wirkt er schneller“

Ja, auch Fußball-Superstar Lionel Messi trinkt ab und zu Alkohol – und wenn, dann muss er offenbar auch wirken!
Das gab der 38-jährige Argentinier nun sogar in einem Interview mit dem Streaming-Kanal Luzu TV zu. Ganz offen sprach der achtfache Gewinner des Ballon d‘Or da über seine Trinkgewohnheiten – und verriet dabei auch noch einen Geheim-Tipp!
Muss nicht teuer sein
„Ich trinke zwar Wein, aber eigentlich mag ich ihn nicht besonders“, grinst Messi. „Wenn, dann mische ich ihn mit Sprite – damit er schneller wirkt“, lacht er. „Gerade im Sommer, wenn es heiß ist, ist das angenehmer.“
Dabei müsse der Wein nicht einmal besonders teuer sein. So greift selbst Multimillionär Messi in solchen Stunden gerne zu einem 5-Euro-Exemplar. Zeit hätte der WM-Gegner von Österreichs Nationalmannschaft ja noch. Die MLS beginnt schließlich erst am 22. Februar wieder.
