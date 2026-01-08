Vorteilswelt
Seltenes Geständnis

Messi verrät Wein-Trick: „So wirkt er schneller“

Fußball International
08.01.2026 20:01

Ja, auch Fußball-Superstar Lionel Messi trinkt ab und zu Alkohol – und wenn, dann muss er offenbar auch wirken!

0 Kommentare

Das gab der 38-jährige Argentinier nun sogar in einem Interview mit dem Streaming-Kanal Luzu TV zu. Ganz offen sprach der achtfache Gewinner des Ballon d‘Or da über seine Trinkgewohnheiten – und verriet dabei auch noch einen Geheim-Tipp!

Muss nicht teuer sein
„Ich trinke zwar Wein, aber eigentlich mag ich ihn nicht besonders“, grinst Messi. „Wenn, dann mische ich ihn mit Sprite – damit er schneller wirkt“, lacht er. „Gerade im Sommer, wenn es heiß ist, ist das angenehmer.“

(Bild: AFP/MEGAN BRIGGS)

Dabei müsse der Wein nicht einmal besonders teuer sein. So greift selbst Multimillionär Messi in solchen Stunden gerne zu einem 5-Euro-Exemplar. Zeit hätte der WM-Gegner von Österreichs Nationalmannschaft ja noch. Die MLS beginnt schließlich erst am 22. Februar wieder. 

