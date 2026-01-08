Junger Ukrainer (18) ging auf „Autobingo-Tour“

Vater, Stiefvater und Bruder kämpfen in der Ukraine gegen die russischen Invasoren. Er selbst flüchtete mit der Mutter und der Oma nach Vorarlberg. Doch statt sich wohl zu verhalten, wurde der junge Mann straffällig. Erst im Frühjahr am Landesgericht Feldkirch wegen Erpressung und gefährlicher Drohung verurteilt, setzte das Früchtchen nach dem Prozess seine kriminelle Karriere munter fort: Aus unversperrten Autos quer durch Vorarlberg stahl er Geld und Bankomatkarten, mit denen er in Geschäften bezahlte.