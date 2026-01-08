AfD-Klausur in Salzburg: Svazek als Gastrednerin

Die Landtagsfraktion der AfD Schachsen-Anhalt kommt am 12. und 13. Jänner zu einer Klausur nach Salzburg. Laut einem Bericht der deutschen Bild-Zeitung wollen sie von der FPÖ lernen um für die nächste Wahl und einer eventuellen Regierungsbeteiligung gerüstet zu sein.
Jetzt erreicht die rechte Partei Alternative für Deutschland (AfD) auch Salzburg! In der kommenden Woche hält die Fraktion aus Sachsen-Anhalt eine zweitägige Arbeitsklausur in der Mozartstadt ab, wie die Bild berichtet. Dabei soll es auch zum Austausch mit den Freiheitlichen kommen. Die FPÖ ist ja bekanntlich in der Landesregierung mit der Volkspartei. Und diese Erfahrungen will die AfD nutzen. In Sachsen-Anhalt wird noch im heurigen Herbst gewählt. Da rechnen sich die Rechten gute Chancen aus.
Jetzt will man von der FPÖ lernen, wie regieren eigentlich ausschaut. FPÖ-Chefin Marlene Svazek soll daher eine Gastrede für die deutsche Abordnung halten. Laut Bild-Bericht soll es auch zu einem Treffen mit dem Salzburger Nationalratsabgeordneten Sebastian Schwaighofer kommen. Ob die beiden Regierungsmitglieder Martin Zauner und Wolfgang Fürweger ebenfalls zu dem Treffen kommen, ist nicht bekannt.
Die AfD-Fraktion rund um Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund wird mit rund 20 Personen in einem Salzburger Hotel erwartet. Nach derzeitigen Umfragen liegt die Partei in dem ostdeutschen Bundesland bei etwa 40 Prozent.
