AfD-Klausur in Salzburg: Svazek als Gastrednerin

Jetzt erreicht die rechte Partei Alternative für Deutschland (AfD) auch Salzburg! In der kommenden Woche hält die Fraktion aus Sachsen-Anhalt eine zweitägige Arbeitsklausur in der Mozartstadt ab, wie die Bild berichtet. Dabei soll es auch zum Austausch mit den Freiheitlichen kommen. Die FPÖ ist ja bekanntlich in der Landesregierung mit der Volkspartei. Und diese Erfahrungen will die AfD nutzen. In Sachsen-Anhalt wird noch im heurigen Herbst gewählt. Da rechnen sich die Rechten gute Chancen aus.