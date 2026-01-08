Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal

Druck auf Bürgermeister steigt

Doch mit jeder Stunde wächst der Druck auf ihn, zurückzutreten. Er hatte eingeräumt, dass seit 2020 keine Kontrollen in dem Lokal an der Rue Centrale durchgeführt worden seien. Andernfalls wäre wohl aufgefallen, dass es sich längst nicht mehr nur um eine Bar handelte, sondern um eine Art Diskothek, in die deutlich mehr als nur 240 Personen eingelassen wurden.