Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“

Im Iran fällt nicht einfach ein Sack Reis um. Reissäcke werden zu Hunderten aufgeschlitzt, der Inhalt unter lauten Rufen in die Luft geschleudert. So geschehen am Dienstag in der westiranischen, mehrheitlich kurdischen Stadt Abdanan. Die Demonstranten hatten ein Geschäft gestürmt, das den Iranischen Revolutionsgarden gehört. Anstatt den Reis für den eigenen Gebrauch zu plündern, wurde er verstreut. Ein bemerkenswertes Zeichen des Protests angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage, wo selbst Grundnahrungsmittel immer unerschwinglicher werden.