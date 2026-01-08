Die Schweizer Skipartys tragen diesmal Trauerflor

Nicht nur wir Österreicher verstehen es, wahre Skifeste zu feiern. Die beiden Schweizer Klassiker Adelboden und Wengen spielen traditionell in der absoluten Champions League der Weltcup-Partys mit. Doch diesmal ist alles anders. Das fürchterliche Unglück in Crans-Montana steckt dem ganzen Land noch tief in den Knochen.