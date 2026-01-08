Die Schweizer Skipartys tragen diesmal Trauerflor

LIVE: Blitztor! Real Madrid überrascht Atletico
Halbfinale im Supercup
Nicht nur wir Österreicher verstehen es, wahre Skifeste zu feiern. Die beiden Schweizer Klassiker Adelboden und Wengen spielen traditionell in der absoluten Champions League der Weltcup-Partys mit. Doch diesmal ist alles anders. Das fürchterliche Unglück in Crans-Montana steckt dem ganzen Land noch tief in den Knochen.
Der Freitag dieser Woche wurde vom Bundespräsidenten Guy Parmelin zum nationalen Trauertag erklärt. Ein Tag, der auch in Adelboden ganz im Zeichen der Anteilnahme steht. Das gesamte Rahmenprogramm wurde abgesagt, inklusive Startnummernauslosung und der abendlichen Party im Festzelt.
