Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt

Bewusst oder ein dummer Zufall?

Bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt ist derzeit noch kein Verfahren anhängig. Ob es dazu kommt, hängt von den Ergebnissen der laufenden Ermittlungen ab. Da gilt es vor allem zu klären, ob die Form des Arbeitsauftrags bewusst gewählt wurde oder ob der Lehrer ihre Wirkung unterschätzt hat. Für ihn gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Carina Fenz