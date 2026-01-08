Gewaltopfer (16) musste Täter die Füße küssen

Teilbedingte Haftstrafe für den 15-Jährigen

Die Burschen, von denen vier aus der Untersuchungshaft vorgeführt wurden, sind teilweise geständig. Zwei bekommen eine Diversion, die anderen drei fassen teilbedingte Strafen aus. Auch der 15-Jährige, der sein Opfer zum Küssen seiner Füße genötigt hat, kommt mit 15 Monaten Haft, davon zwölf bedingt, davon. Nicht rechtskräftig.