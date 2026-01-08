Todesdrama: Opfer konnte Flammen nicht entkommen

Schwedenofen von Müll umstellt

Dort befand sich auch der Schwedenofen der 67-Jährigen. Und um ihn herum stapelten sich die Müllberge. Die binnen weniger Minuten in Vollbrand standen. Nachdem die Einsatzkräfte über ein Fenster eingestiegen waren, entdeckten diese den leblosen Körper der Bewohnerin im ersten Stock – in ihrem Schlafzimmer – nahe dem Fenster. Offenbar hatte die Pensionistin noch versucht, über das Fenster vor den Flammen beziehungsweise vor dem sich ausbreitenden, beißenden Rauch zu fliehen.