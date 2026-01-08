Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Obduktionsergebnis da

Todesdrama: Opfer konnte Flammen nicht entkommen

Kärnten
08.01.2026 16:46
Das Erdgeschoß des kleinen Hauses brannte bis auf die Grundmauern nieder.
Das Erdgeschoß des kleinen Hauses brannte bis auf die Grundmauern nieder.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)

Ihre Wohnsituation wurde der Klagenfurterin mutmaßlich zum Verhängnis: Nachdem der Brand ausgebrochen war, schaffte es die 67-Jährige offenbar nicht mehr, den Flammen im „Messie-Haus“ zu entkommen.

0 Kommentare

Einen Tag nach der erschütternden Feuertragödie in Klagenfurt-Annabichl liefen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes am Einsatzort in der Terndorfer Straße weiter auf Hochtouren. Zumal die Brandexperten inklusive Spürhund ihrer Arbeit erst so richtig nachkommen konnten, nachdem die Kollegen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatten.

Wie ausführlich berichtet, war das kleine, verwachsene Haus in der Nacht auf Mittwoch zum Raub der Flammen geworden. Und damit die zwei- und vierbeinigen Ermittler gefahrlos die Brandruine betreten und durchsuchen konnten, musste die einsturzgefährdete Decke zuvor erst fachmännisch abgestützt werden. Wie sich schlussendlich herausstellte, hatte das verheerende Feuer gegen Mitternacht vom Erdgeschoß aus seinen tödlichen Lauf genommen.

Selbst die Feuerwehr hatte Mühe, das Haus durch den mit Unrat blockierten Eingang zu betreten.
Selbst die Feuerwehr hatte Mühe, das Haus durch den mit Unrat blockierten Eingang zu betreten.(Bild: zVg)
(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)

Schwedenofen von Müll umstellt
Dort befand sich auch der Schwedenofen der 67-Jährigen. Und um ihn herum stapelten sich die Müllberge. Die binnen weniger Minuten in Vollbrand standen. Nachdem die Einsatzkräfte über ein Fenster eingestiegen waren, entdeckten diese den leblosen Körper der Bewohnerin im ersten Stock – in ihrem Schlafzimmer – nahe dem Fenster. Offenbar hatte die Pensionistin noch versucht, über das Fenster vor den Flammen beziehungsweise vor dem sich ausbreitenden, beißenden Rauch zu fliehen.

Lesen Sie auch:
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
07.01.2026

Der Haupteingang des kleinen Hauses war jedenfalls durch Unrat blockiert. Selbst die Feuerwehrkräfte hatten keine Chance, dort durchzukommen. Und die Flucht über die ebenerdige Terrassentür – der mutmaßlich übliche Ein- und Ausgang der Pensionistin – war aufgrund der wütenden Feuersbrunst ebenfalls nicht mehr möglich.

Fremdverschulden ausgeschlossen
Laut der gerichtsmedizinischen Obduktion des Leichnams starb die allein und zurückgezogen lebende Pensionistin durch eine Rauchgasvergiftung. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden, wie die Polizei mitteilt.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Klagenfurt
TodesdramaVerhängnisLandeskriminalamt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Ein Demonstrant steht in Abdanan auf dem bei den Protesten verstreuten Reis.
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
126.051 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
118.433 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
111.865 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Kärnten
1+1 Ticket gratis
Das Finale von MEHR LEBEN HNDBL3BEAT live erleben!
Obduktionsergebnis da
Todesdrama: Opfer konnte Flammen nicht entkommen
Kärntner Musiparade
Ein Niederländer ist der Jahressieger
Eindringliche Warnung
Trotz Kälte: Keine Freigabe für Villacher Seen
VCÖ-Statistik
Zahl der tödlichen Fußgängerunfälle geht zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf