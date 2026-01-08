Todesdrama: Opfer konnte Flammen nicht entkommen

Ihre Wohnsituation wurde der Klagenfurterin mutmaßlich zum Verhängnis: Nachdem der Brand ausgebrochen war, schaffte es die 67-Jährige offenbar nicht mehr, den Flammen im „Messie-Haus“ zu entkommen.
Einen Tag nach der erschütternden Feuertragödie in Klagenfurt-Annabichl liefen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes am Einsatzort in der Terndorfer Straße weiter auf Hochtouren. Zumal die Brandexperten inklusive Spürhund ihrer Arbeit erst so richtig nachkommen konnten, nachdem die Kollegen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatten.
Wie ausführlich berichtet, war das kleine, verwachsene Haus in der Nacht auf Mittwoch zum Raub der Flammen geworden. Und damit die zwei- und vierbeinigen Ermittler gefahrlos die Brandruine betreten und durchsuchen konnten, musste die einsturzgefährdete Decke zuvor erst fachmännisch abgestützt werden. Wie sich schlussendlich herausstellte, hatte das verheerende Feuer gegen Mitternacht vom Erdgeschoß aus seinen tödlichen Lauf genommen.
Schwedenofen von Müll umstellt
Dort befand sich auch der Schwedenofen der 67-Jährigen. Und um ihn herum stapelten sich die Müllberge. Die binnen weniger Minuten in Vollbrand standen. Nachdem die Einsatzkräfte über ein Fenster eingestiegen waren, entdeckten diese den leblosen Körper der Bewohnerin im ersten Stock – in ihrem Schlafzimmer – nahe dem Fenster. Offenbar hatte die Pensionistin noch versucht, über das Fenster vor den Flammen beziehungsweise vor dem sich ausbreitenden, beißenden Rauch zu fliehen.
Der Haupteingang des kleinen Hauses war jedenfalls durch Unrat blockiert. Selbst die Feuerwehrkräfte hatten keine Chance, dort durchzukommen. Und die Flucht über die ebenerdige Terrassentür – der mutmaßlich übliche Ein- und Ausgang der Pensionistin – war aufgrund der wütenden Feuersbrunst ebenfalls nicht mehr möglich.
Fremdverschulden ausgeschlossen
Laut der gerichtsmedizinischen Obduktion des Leichnams starb die allein und zurückgezogen lebende Pensionistin durch eine Rauchgasvergiftung. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden, wie die Polizei mitteilt.
