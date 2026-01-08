Atletico Madrid gegen Real Madrid ab 20 Uhr LIVE

Mbappé fehlt

Das Team von Xabi Alonso steht in der La Liga auf dem zweiten Platz und hat bereits sieben Punkte mehr auf dem Konto als der Stadtrivale. Die Königlichen sind allerdings von Verletzungssorgen geplagt und müssen sogar auf ihren besten Spieler verzichten. Kylian Mbappé laboriert aktuell an einer Knieverletzung und ist mit 34 Scorerpunkten kaum zu ersetzen. Sein Vertreter Gonzalo Garcia feierte am vergangenen Wochenende beim 5:1 gegen Real Betis seinen ersten Hattrick.