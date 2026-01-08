Atletico Madrid gegen Real Madrid ab 20 Uhr LIVE

Heute stehen sich Atlético Madrid und Real Madrid im Halbfinale des spanischen Supercups gegenüber. Wir berichten live ab 20 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Mbappé fehlt
Das Team von Xabi Alonso steht in der La Liga auf dem zweiten Platz und hat bereits sieben Punkte mehr auf dem Konto als der Stadtrivale. Die Königlichen sind allerdings von Verletzungssorgen geplagt und müssen sogar auf ihren besten Spieler verzichten. Kylian Mbappé laboriert aktuell an einer Knieverletzung und ist mit 34 Scorerpunkten kaum zu ersetzen. Sein Vertreter Gonzalo Garcia feierte am vergangenen Wochenende beim 5:1 gegen Real Betis seinen ersten Hattrick.
Im vergangenen Duell der beiden Mannschaften verlor das Team von Xabi Alonso mit 2:5. Da neben Mbappé auch Carvajal, Díaz und Militão fehlen und Spieler wie Huijsen und Alexander-Arnold erst frisch von einer Verletzung zurück sind, ist ein erneuter Rückschlag zumindest nicht ausgeschlossen. Das Team von Diego Simeone kann mit der bisherigen Saison nur bedingt zufrieden sein, denn mit fünf Niederlagen in 26 Spielen sind die „Rojiblancos“ schon oft gestrauchelt.
