Ein Niederländer ist der Jahressieger

Das Jahr 2025 wurde Mittwochabend in der Musiparade abgerechnet. Der Jahressieg ging mit Rudd Appelhof an einen Niederländer, knapp dahinter liegen die Kaiser und die Lauser.
Zum zweiten Mal nach 2020 geht der Jahressieg in der Musiparade von Radio Kärnten und „Krone“ an einen „nichtösterreichischen“ Interpreten. Waren es einst mit den Original Mühlbachtalern Interpreten aus Deutschland, so kommt der Jahressieger 2025 aus den Niederlanden.
Mit sechs Siegen und jeweils einen zweiten und dritten Platz hatte Ruud Appelhof ganz knapp die Nase vorne, vor „Die Kaiser“ und „Die Lauser“, die es jeweils auf fünf Siege brachten. Insgesamt platzierten sich sechs Interpreten aus Kärnten, fünf aus der Steiermark, zwei Niederösterreicher, ein Ungar und eben der Holländer unter den Top 15 der Jahreswertung.
1. Ruud Appelhof: „Ein Sommer wie gemalt“
2. Die Kaiser: „Kaiser-Jodler“
3. Die Lauser: „Weil ma Lauser san“
4. Salzburgsound: „Mein Herzblatt“
5. Die Ebenthaler: „Liebesjodler“
6. SWAB: „Springe, Baby springe“
7. Rozanski muzikanti: „Moj soci je cahovc“
8. Vollguat: „Meine kleine Slowenin“
9. Dirndl-Rocker: „What´s Up“
10. Die jungen Wernberger: „20 Jahre Musi“
11. Die Kreini´s: „Nur kein Stress und keine Sorgen“
12. Steirer Power: „Auf nach Schladming“
13. Buamteifl: „Genieß dein Leben“
14. Willly Pichay: „So schnell gehen wir heut nicht nach Hause“
15. Edlseer: „Mariazeller Lied“
Bei den Wochensiegen hatte Kärnten mit 23 klar die Nase vor den Steirern, die es auf zwölf Siege brachten. 15 Interpreten feierten 2025 Premiere in der Musiparade, drei davon schafften auf Anhieb den Sprung an die Spitze: Steirer Power, Kampstein Power sowie die Rozanski muzikanti. Die Rosentaler halten derzeit bei vier Siegen und werden wohl auch noch 2026 für Furore sorgen.
2025 gab es aber auch einige Enttäuschungen. So schaffte es Melissa Naschenweng lediglich auf einen dritten Platz, die Pagger Buam kamen zweimal erst gar nicht in die Wertung, ebenso wie die Volksmusikstars aus der Schweiz, Oesch’s die Dritten.
Mittwoch wird wieder der „reguläre“ Musiparadebetrieb aufgenommen, es gibt die erste Wochenwertung aus dem Jahr 2026.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.