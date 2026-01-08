Vorteilswelt
Kärntner Musiparade

Ein Niederländer ist der Jahressieger

Kärnten
08.01.2026 16:00
Platz 2 und bestplatzierte Kärntner Interpreten in der Jahreswertung 2025: Die Kaiser.
Platz 2 und bestplatzierte Kärntner Interpreten in der Jahreswertung 2025: Die Kaiser.

Das Jahr 2025 wurde Mittwochabend in der Musiparade abgerechnet. Der Jahressieg ging mit Rudd Appelhof an einen Niederländer, knapp dahinter liegen die Kaiser und die Lauser.

Zum zweiten Mal nach 2020 geht der Jahressieg in der Musiparade von Radio Kärnten und „Krone“ an einen „nichtösterreichischen“ Interpreten. Waren es einst mit den Original Mühlbachtalern Interpreten aus Deutschland, so kommt der Jahressieger 2025 aus den Niederlanden.

 Mit sechs Siegen und jeweils einen zweiten und dritten Platz hatte Ruud Appelhof ganz knapp die Nase vorne, vor „Die Kaiser“ und „Die Lauser“, die es jeweils auf fünf Siege brachten. Insgesamt platzierten sich sechs Interpreten aus Kärnten, fünf aus der Steiermark, zwei Niederösterreicher, ein Ungar und eben der Holländer unter den Top 15 der Jahreswertung.

Beliebteste Lieder
Jahreswertung 2025

1. Ruud Appelhof: „Ein Sommer wie gemalt“

2. Die Kaiser: „Kaiser-Jodler“

3. Die Lauser: „Weil ma Lauser san“

4. Salzburgsound: „Mein Herzblatt“

5. Die Ebenthaler: „Liebesjodler“

6. SWAB: „Springe, Baby springe“

7. Rozanski muzikanti: „Moj soci je cahovc“

8. Vollguat: „Meine kleine Slowenin“

9. Dirndl-Rocker: „What´s Up“

10. Die jungen Wernberger: „20 Jahre Musi“

11. Die Kreini´s: „Nur kein Stress und keine Sorgen“

12. Steirer Power: „Auf nach Schladming“

13. Buamteifl: „Genieß dein Leben“

14. Willly Pichay: „So schnell gehen wir heut nicht nach Hause“

15. Edlseer: „Mariazeller Lied“

Bei den Wochensiegen hatte Kärnten mit 23 klar die Nase vor den Steirern, die es auf zwölf Siege brachten. 15 Interpreten feierten 2025 Premiere in der Musiparade, drei davon schafften auf Anhieb den Sprung an die Spitze: Steirer Power, Kampstein Power sowie die Rozanski muzikanti. Die Rosentaler halten derzeit bei vier Siegen und werden wohl auch noch 2026 für Furore sorgen.

2025 gab es aber auch einige Enttäuschungen. So schaffte es Melissa Naschenweng lediglich auf einen dritten Platz, die Pagger Buam kamen zweimal erst gar nicht in die Wertung, ebenso wie die Volksmusikstars aus der Schweiz, Oesch’s die Dritten.

Als zweiter Nicht-Österreicher schaffte der Niederländer Ruud Appelhof den Jahressieg.
Als zweiter Nicht-Österreicher schaffte der Niederländer Ruud Appelhof den Jahressieg.
Als Dritter auch noch auf dem Stockerl: Die Lauser.
Als Dritter auch noch auf dem Stockerl: Die Lauser.

Mittwoch wird wieder der „reguläre“ Musiparadebetrieb aufgenommen, es gibt die erste Wochenwertung aus dem Jahr 2026.

Porträt von Wilfried Krierer
Wilfried Krierer
Folgen Sie uns auf