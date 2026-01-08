Das sagt Sturms Sportchef zum möglichen Abgang

Sportchef Michael Parensen stiefelte vor dem Mittagessen telefonierend vor dem Hotel herum. Steht ein Transfer ins Haus? Im vergangenen Jahr drehte sich beim Sturm-Trainingslager in Marbella alles um Mika Biereth. Geht er? Bleibt er? Er ging, wollte unbedingt zum AS Monaco. Jetzt ist ein möglicher Abgang von Tochi Chukwuani Thema. Die Glasgow Rangers haben den dänischen Mittelfeldspieler am Zettel. Laut schottischen Medien steht eine Ablöse von fünf Millionen Pfund im Raum.