Dämpfer für Kern: Ludwig stellt sich hinter Babler

Babler als einziger Kandidat nominiert

Babler wurde für den Parteitag vom Vorstand als einziger Kandidat für den Vorsitz nominiert. Allerdings hat die Bundespartei zuletzt kundgetan, dass dieses Gremium allenfalls gemäß Statut noch einen weiteren Bewerber aufstellen könnte. Man gehe aber nicht davon aus. Ohne die Unterstützung der Wiener Partei und der Gewerkschafter gilt eine Bewerbung Kerns als sehr unwahrscheinlich.