1+1 Ticket gratis

Das Finale von MEHR LEBEN HNDBL3BEAT live erleben!

Handball
08.01.2026 16:50
Promotion
(Bild: Thomas Bobens, Kevin Kada, Thomas Leibeseder, Alexandra Köss)

Der Beat wird lauter, die Spannung steigt. Am Freitag, dem 30. Jänner, bekommt der österreichische Handball ein neues Schaufenster: Das Finale des MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe in der Sport Arena Wien will mehr sein als ein Turnier und verbindet gekonnt Spitzensport mit Entertainment. Im Ticketshop erhalten Sie aktuell beim Kauf eines Tickets ein zweites gratis dazu – jetzt zugreifen unter ticket.krone.at 

Vier Teams, vier Regionen, ein Titel
Mit den roomz JAGS VöslauFÖRTHOF UHK Krems, der HSG Holding Graz und dem ALPLA HC Hard stehen nun die Finalisten des neuen Handball Events fest.

Ab 15.30 Uhr startet die Gruppenphase, in der sich die Finalisten ihren Weg ins Endspiel erkämpfen, ehe ab 19.30 Uhr im großen Finale um den ersten Titel dieses Bewerbs gespielt wird.

Die finalen Spiele

roomz JAGS Vöslau vs. ALPLA HC Hard

FÖRTHOF UHK KREMS vs. HSG Holding Graz

HSG Holding Graz vs. ALPLA HC Hard

FÖRTHOF UHK KREMS vs. roomz JAGS Vöslau

Die Final-Gruppenphase wird ident zur Vorrunde ausgetragen. Jedes Duell besteht aus drei Abschnitten: zwei Mal 15 Minuten sowie einem 7-Meter-Werfen. Jeder Abschnitt wird separat gewertet. Die beiden bestplatzierten Teams bestreiten das Finale.

+3
Fotos

Sport mit Entertainment und Party
In den Pausen gehört die Bühne den Fans und dem Nachwuchs. Die Veranstalter bieten ein umfangreiches Rahmenprogramm wie Gewinnspiele, Mitmach-Action, Autogramme, etc.

Nach der Siegerehrung endet der Abend aber nicht mit der Schlusssirene. Denn eine Players Party mit DJ sorgt für einen perfekten Abschluss des neuen MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe.

Zwei Tickets. Ein Preis.
MEHR LEBEN HNBDL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe

Vier Topteams. Ein neuer Titel. Live dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird.

Final-Event – MEHR LEBEN HNDBL3BEAT
🗓️ Freitag, 30. Jänner 2026
⏰ ab 15:30 Uhr | Finale um 19:30 Uhr
📍 Sport Arena Wien


🎟️ Ticket-Sonderaktion im Krone Ticketshop: 1+1 gratis

Aktion gültig bis inkl. 14.1.2026
Jetzt Tickets sichern unter ticket.krone.at 

Aktion gültig auf ausgewählte Kategorien, alle Infos dazu finden Sie im Krone Ticketshop. 

Auch medial ist der Finaltag breit aufgestellt. krone.tv überträgt das Event live. Wer allerdings die volle Intensität erleben will – das Tempo, den Lärm, den direkten Kontakt, wird um den Gang in die Halle nicht herumkommen.

Jetzt Tickets sichern und mitfiebern! 
Passend dazu gibt es im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at ein besonderes Ticketangebot: Für jedes gekaufte Ticket gibt es ein weiteres gratis dazu. Ein Angebot, das den Anspruch des Formats unterstreicht: Handball nicht exklusiv zu machen, sondern erlebbar.

