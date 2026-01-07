Vorteilswelt
Bundesheer-Aufreger

Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe

Oberösterreich
07.01.2026 06:00
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor Grundwehrdienern massiv beworben haben.

Ein niederösterreichischer Vizeleutnant des Bundesheeres hatte mit Grundwehrdienern einen Army-Shop in Enns (OÖ) aufgesucht und dort angebotene Artikel beworben. Die Empörung im Ministerium darüber ist groß, jetzt werden rechtliche und disziplinäre Schritte angekündigt.

Es war offenbar ein kurioser Anblick, diese aus mehr als 14 uniformierten Soldaten bestehende Gruppe in den Army-Shop in Enns marschieren zu sehen. Und zu beobachten, wie ein Vizeleutnant dort Werbung für den Laden macht. Ein Video zeigt auch, wie eine Passantin, die am Schaufenster vorbeigeht, ganz entgeistert dreinschaut.

„Schaut euch um“
Zu dieser Filmaufnahme ist zu hören, wie der Unteroffizier die gute Ausstattung anpreist: „Zum Beispiel die Leiberln sind top, oder die Jacken! Es gibt eigentlich keinen Gegenstand, der nicht dem entspricht, was wir im Einsatz benötigen würden, schaut euch um“, lobt er. Auch die Segeltuchschuhe haben es ihm angetan: „Die tragen wir auch – weil es bequem ist.“

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
05.01.2026

Dann erklärt er seinen Untergebenen, dass die Dichtheit der angebotenen Jacken optimal sei: „Zwischen 10.000 und 20.000 Millimeter Wassersäule. Deshalb haben wir den Zwischenstopp gemacht – vielleicht findet der eine oder andere hier was.“

Soldatische Stammkundschaft
Simon Weiß, Geschäftsführer des Army-Shops, freut sich über die Werbung: „Zu uns kommen oft Soldaten, wir sind ja nur 300 Meter von der Heeresunteroffiziersakademie Enns entfernt.“ Der 24-Jährige war früher selbst Berufssoldat, hatte bei den Panzergrenadieren in Ried/I. Dienst verrichtet, weiß, was den Ex-Kollegen gefällt.

Dass eine ganze Gruppe – wie in dem Fall aus Götzendorf (NÖ) – in der Dienstzeit vorbeischaut, war neu. „Das dürfte vom dortigen Kommandanten aber genehmigt worden sein. Der Vizeleutnant war mit den Grundwehrdienern zuvor auch in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen gewesen.“

Neue Uniformen entwickelt
Im Verteidigungsministerium zeigt man für die Aktion kein Verständnis. „Wir haben Millionen und viel Mühe in die Entwicklung neuer Kampfanzüge, Uniformen, Rucksäcke und Regenjacken gesteckt“, betont Heeressprecher Oberst Michael Bauer.

Zitat Icon

Wir sind eine staatliche, politisch unabhängige Institution, die sich für private wirtschaftliche Interessen nicht missbrauchen lassen darf. 

Bundesheer-Sprecher Oberst Michael Bauer

Bild: Peter LECHNER

Bis zu 80 Bestandteile würden den Bediensteten zur Verfügung gestellt. „Daher ist es sinnlos, sich Ausrüstung in privaten Shops zu kaufen. Außerdem ist es explizit verboten, so etwas zu tragen.“ Die Rechtsabteilung des Ministeriums werde den Fall prüfen, dem Vizeleutnant droht nun auch ein Disziplinarverfahren.

„Krone“-Kommentar
Reklame, die das Heer schädigt

Wenn Soldaten sich in Army-Shops mit Zubehör eindecken, das sie nur privat verwenden, wird das niemanden stören. Doch wenn Heeresbedienstete dort gezielt Artikel kaufen, um sie anstatt der offiziellen Uniformbestandteile im Dienst zu verwenden, wird es problematisch. Denn so etwas ist nicht erlaubt und wirft außerdem ein miserables Bild auf die vom Dienstgeber offiziell bereitgestellte Ausrüstung.

Wenn sich dann noch ein Unteroffizier vor Grundwehrdienern hinstellt und private Army-Produkte in den Himmel preist, ist das für das Bundesheer rufschädigend.

Jürgen Pachner
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Folgen Sie uns auf