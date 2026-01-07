Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe

„Schaut euch um“

Zu dieser Filmaufnahme ist zu hören, wie der Unteroffizier die gute Ausstattung anpreist: „Zum Beispiel die Leiberln sind top, oder die Jacken! Es gibt eigentlich keinen Gegenstand, der nicht dem entspricht, was wir im Einsatz benötigen würden, schaut euch um“, lobt er. Auch die Segeltuchschuhe haben es ihm angetan: „Die tragen wir auch – weil es bequem ist.“