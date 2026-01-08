Luxus-Hotelanlage ist am Katschberg geplant

Auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern sollen die Häuser errichtet werden. 113 Zimmer mit 246 Betten, 140 Tiefgaragen-Plätzen, einem Restaurant, einer Bar-Lounge und einem Wellness-Bereich sind aktuell vorgesehen. Doch diese Angaben, die auf der für das Hotel vorhanden Homepage mountini.at angegeben sind, könnten sich durchaus noch ändern. „Es wird mit Sicherheit noch überarbeitet“, sagt Bogensperger.