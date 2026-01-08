Vorteilswelt
Millionen-Vorhaben

Luxus-Hotelanlage ist am Katschberg geplant

Kärnten
08.01.2026 20:00
Mehrere Häuser sind vorgesehen – mit Restaurant und Wellness-Bereich.
Mehrere Häuser sind vorgesehen – mit Restaurant und Wellness-Bereich.

Auf eine Millionen-Investition folgt am Katschberg die nächste. Und zwar steht nach der Errichtung der neuen Gondelbahn ein Mega-Hotelprojekt an. Die neue Anlage soll alle Stückchen spielen. 

0 Kommentare

Ein Millionen-Vorhaben ist am Katschberg geplant. Konkret geht es um den Bau eines neuen Hotels namens Mountini Katschberg, das künftig am Fuße des Ainecks zu finden sein wird. „Derzeit ist eine 4S-Hotelanlage im charmanten Alpine deluxe Design angedacht“, erklärt Bergbahnen-Chef Josef Bogensperger, der gemeinsam mit seiner Frau Denise hinter dem Mega-Vorhaben steckt.

Auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern sollen die Häuser errichtet werden. 113 Zimmer mit 246 Betten, 140 Tiefgaragen-Plätzen, einem Restaurant, einer Bar-Lounge und einem Wellness-Bereich sind aktuell vorgesehen. Doch diese Angaben, die auf der für das Hotel vorhanden Homepage mountini.at angegeben sind, könnten sich durchaus noch ändern. „Es wird mit Sicherheit noch überarbeitet“, sagt Bogensperger.

Die Anlage befindet sich neben der Piste.
Die Anlage befindet sich neben der Piste.
Mehrere Komplexe sind geplant
Mehrere Komplexe sind geplant
Für das Projekt werden noch Investoren gesucht.
Für das Projekt werden noch Investoren gesucht.

Das Grundstück dafür sei jedenfalls optimal gelegen. „Einerseits befindet es sich direkt an der Piste, andererseits ist auf dieser Fläche eine hohe Etagenflächenzahl, also eine dichte und hohe Bebauung, möglich“, erklärt der Unternehmer.

Betten benötigt
Zudem sei auch eine hohe Nachfrage an Betten am Berg gegeben. „Ausbauen ist in so einem Tourismusort wichtig. Und wenn einer damit anfängt, werden vielleicht auch die anderen Kollegen motiviert.“

Investoren gesucht
In diesem Jahr will man mit dem Bau beginnen. „Wenn es sich ausgeht! Wir sind aber auch auf der Suche nach Investoren und Betreibern“, erklärt Bogensperger. „Wir sind für alle Vorschläge offen. Lässt sich niemand finden, werden Denise und ich das Vorhaben angehen.“

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
