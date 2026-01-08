Messerstiche, weil der Freund sein Auto wusch …

Unterschiedliche Ansichten

Also kurz: Der Typ leitete eine Firma in Wien. Sein Kompagnon hatte eine Freundin, die auch dort arbeitete. Die Dame wurde von ihm klassisch ausgespannt. Es entspann sich eine On-Off-Beziehung mit dem Angeklagten, der sich ihretwegen hatte scheiden lassen. „Ich war immer der Meinung, das bestätigt mein Gefühl, dass wir noch zusammen sind. Auch beim Seefest noch“, sagt der Wiener, der erst in der U-Haft erfahren hat, dass die Niederösterreicherin wieder mit seinem Freund verbandelt ist. „Wir haben jeden Tag stundenlang telefoniert. Und uns Nachrichten geschickt. Hunderte.“