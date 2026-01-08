Vorteilswelt
Selenskyj optimistisch

Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich

Außenpolitik
08.01.2026 07:01
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia(Bild: AP/Petros Karadjias)

Bei ihrem zweitägigen Gipfel hat die „Koalition der Willigen“ aus Sicht der Ukraine einen „neuen Meilenstein“ in der Frage der Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand mit Russland erreicht. Präsident Wolodymyr Selenskyj schließt angesichts der Fortschritte bei den Friedensgesprächen ein Ende des Ukraine-Krieges in der ersten Jahreshälfte 2026 nicht mehr aus.

0 Kommentare

„Wir stellen fest, dass die Verhandlungen mit unseren europäischen Partnern und natürlich mit den USA und allen Mitgliedern der ,Koalition der Willigen‘ einen neuen Meilenstein erreicht haben“, sagte Selenskyj am Mittwoch bei einem Besuch in Zypern. In der Hauptstadt Nikosia war die EU-Spitze zu Beginn der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft Zyperns versammelt. „Wir sind uns bewusst, dass dieser Krieg noch während Ihrer Präsidentschaft beendet werden kann“, sagte Selenskyj der Nachrichtenagentur Interfax Ukraina zufolge bei der Zeremonie.

Gleichzeitig betonte der ukrainische Staatschef, dass Moskau durch Sanktionen weiter unter Druck gesetzt werden müsse, um einem Ende seines Angriffskriegs zuzustimmen. „Jeden Dollar, den Russland verliert, verliert es als Aggressor.“

Ausländische Truppen „legitime Ziele“ für Russland
Frankreich, Großbritannien und einige andere Länder sind bereit, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Andere Staaten wie Deutschland sind zu einem Militäreinsatz für die Ukraine von außen bereit. Die mögliche Präsenz ausländischer Truppen ist aber für Moskau bisher ein Grund, alle Friedensvorschläge abzulehnen. Ausländische Truppen in der Ukraine seien „legitime Ziele“, wird in Moskau stets betont.

Sind bereit, Truppen in die Ukraine zu entsenden: Emmanuel Macron und Keir Starmer
Sind bereit, Truppen in die Ukraine zu entsenden: Emmanuel Macron und Keir Starmer(Bild: EPA/NEIL HALL/POOL)

„Die Ukraine scheut nicht vor den schwierigsten Fragen zurück und wird niemals ein Hindernis für den Frieden sein“, betonte Selenskyj mit Blick auf die großen Streitpunkte Donbass und das AKW Saporischschja. Es hänge nun von den Partnern ab, „ob sie Russlands Bereitschaft sicherstellen, den Krieg zu beenden“. Zudem solle über mögliche Treffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs zwischen der Ukraine, anderen europäischen Staaten und den USA gesprochen werden. Das Treffen am Mittwoch sei bereits die dritte Gesprächsrunde mit US-Vertretern innerhalb von zwei Tagen, fügte Selenskyj hinzu, ohne deren Namen zu nennen.

Lesen Sie auch:
Kremlchef Wladimir Putin zelebrierte das orthodoxe Weihnachtsfest gemeinsam mit Angehörigen der ...
„Heilige Mission“
Putin vergleicht seine Soldaten mit Jesus
07.01.2026
Gespräch zu Waffenruhe
Macron: „Werde Kontakt mit Putin wiederaufnehmen“
07.01.2026
Nach Waffenstillstand
Ukraine: Starmer ebnet Weg für Truppeneinsätze
06.01.2026

„Robuste“ Sicherheitsgarantien von USA nicht unterzeichnet
Am Dienstag hatte sich die sogenannte Koalition der Willigen nach den Worten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf „robuste“ Sicherheitsgarantien für den Fall eines Waffenstillstands in der Ukraine geeinigt. In einer „Pariser Erklärung“, die von den USA allerdings nicht unterzeichnet wurde, ist von einem Mechanismus zur Überwachung des erhofften Waffenstillstands die Rede, die USA sollen dies leiten. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz stellte erstmals eine militärische Beteiligung Deutschlands an der geplanten internationalen Ukraine-Truppe in Aussicht – jedoch nicht auf ukrainischem Boden. Es sei denkbar, „dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet einmelden“, so Merz.

