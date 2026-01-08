Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich

„Robuste“ Sicherheitsgarantien von USA nicht unterzeichnet

Am Dienstag hatte sich die sogenannte Koalition der Willigen nach den Worten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf „robuste“ Sicherheitsgarantien für den Fall eines Waffenstillstands in der Ukraine geeinigt. In einer „Pariser Erklärung“, die von den USA allerdings nicht unterzeichnet wurde, ist von einem Mechanismus zur Überwachung des erhofften Waffenstillstands die Rede, die USA sollen dies leiten. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz stellte erstmals eine militärische Beteiligung Deutschlands an der geplanten internationalen Ukraine-Truppe in Aussicht – jedoch nicht auf ukrainischem Boden. Es sei denkbar, „dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet einmelden“, so Merz.