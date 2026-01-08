Warum der Afrika Cup eine „Drittel-EM“ ist

LIVE: Blitztor! Real Madrid überrascht Atletico
Wieso der Afrika Cup auch heuer eine europäische Schlagseite hat. In welcher Region in Frankreich mehr Spieler zur Welt kamen als in jedem afrikanischen Staat, der beim Turnier dabei ist. Welche drei Staaten eine Ausnahme von der Regel bilden und die Komoren ein Sonderfall sind.
Der Afrika Cup in Marokko bot bisher tollen Fußball, war ein buntes und ausgelassenes Spektakel. Ab Freitag geht das Kontinentalturnier mit dem Beginn des Viertelfinales endgültig in die heiße Phase.
Das Turnier könnte streng genommen auch als „Drittel-Europameisterschaft“ durchgehen...
