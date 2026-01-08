Spital schickt Altbürgermeister (85) mit Bruch weg

Dieser Jahreswechsel wird Brigitte Reiter noch lange in Erinnerung bleiben. In der Silvesternacht stürzte ihr Lebenspartner Bernd Schwarzenbrunner – in den 1970er-Jahren Bürgermeister von St. Gilgen – und verletzte sich schwer. „Er wollte auf die Toilette und ist gestolpert“, schildert sie, wie das Übel seinen Lauf nahm.