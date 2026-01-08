Vorteilswelt
Trotz Schmerzen

Spital schickt Altbürgermeister (85) mit Bruch weg

Salzburg
08.01.2026 18:00
Der 85-jährige Patient wurde ins Salzburger Landesklinikum eingeliefert.
Der 85-jährige Patient wurde ins Salzburger Landesklinikum eingeliefert.(Bild: Markus Tschepp)

Ein 85-Jähriger aus St. Gilgen stürzte in der Silvesternacht, wurde ins Salzburger Landesklinikum gebracht und wieder weggeschickt. In Bad Ischl stellte sich dann heraus: Er hatte schwere Verletzungen. 

0 Kommentare

Dieser Jahreswechsel wird Brigitte Reiter noch lange in Erinnerung bleiben. In der Silvesternacht stürzte ihr Lebenspartner Bernd Schwarzenbrunner – in den 1970er-Jahren Bürgermeister von St. Gilgen – und verletzte sich schwer. „Er wollte auf die Toilette und ist gestolpert“, schildert sie, wie das Übel seinen Lauf nahm.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading
Salzburg
