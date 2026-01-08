Top-Hit: Arsenal gegen Liverpool ab 21 Uhr LIVE

Top-Hit am 21. Spieltag in der englischen Premier League: Der FC Liverpool gastiert beim Tabellenführer FC Arsenal. Wir berichten live ab 21 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Mit einer fast makellosen Heimbilanz geht Arsenal am Donnerstag (21.00 Uhr) in den Schlager der englischen Fußball-Premier-League gegen Liverpool. Für die „Kanoniere“ ist das Emirates Stadion in dieser Saison zu einer bisher uneinnehmbaren Festung geworden, die Mannschaft von Mikel Arteta ist bewerbsübergreifend in 15 Heimspielen ungeschlagen und hat 14 Siege gefeiert.
Arsenal führt die Liga seit Anfang Oktober an und will sich auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 22 Jahren vom aktuellen Champion nicht stoppen lassen. „Es ist ein enorm wichtiges Spiel gegen den Meister. Wir haben etwas zu beweisen. Wir wollen unsere Position halten. Dafür müssen wir das ganze Spiel exzellent spielen. Das müssen wir beweisen“, sagte Arteta.
200-Millionen-Sturm verletzt
Liverpool hat bereits 14 Punkte Rückstand. Das Team von Trainer Arne Slot ist seit acht Spielen ungeschlagen, war aber wenig beeindruckend. Rund um den Jahreswechsel holte der Rekordmeister nur einen knappen Sieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Wolverhampton und zwei Remis gegen Leeds und Fulham. Slot muss beim Tabellenführer zudem mit dem Langzeitverletzten Alexander Isak und Hugo Ekitike auf zwei seiner Top-Stürmer verzichten, die im Sommer um zusammen über 200 Millionen Euro verpflichtet worden sind.
