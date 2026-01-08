Top-Hit: Arsenal gegen Liverpool ab 21 Uhr LIVE

200-Millionen-Sturm verletzt

Liverpool hat bereits 14 Punkte Rückstand. Das Team von Trainer Arne Slot ist seit acht Spielen ungeschlagen, war aber wenig beeindruckend. Rund um den Jahreswechsel holte der Rekordmeister nur einen knappen Sieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Wolverhampton und zwei Remis gegen Leeds und Fulham. Slot muss beim Tabellenführer zudem mit dem Langzeitverletzten Alexander Isak und Hugo Ekitike auf zwei seiner Top-Stürmer verzichten, die im Sommer um zusammen über 200 Millionen Euro verpflichtet worden sind.