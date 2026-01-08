Dieb wird geschnappt und schlägt in Mall erneut zu

Beute vom alten Coup im Gepäck

Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Polizeibeamten auf eindeutige Beweise: Ausweise, Bankomatkarten und ein Tablet – alles Diebesgut von dem vorweihnachtlichen Einbruch. Schon damals war der Täter ähnlich vorgegangen: Er hatte die Tür des Lagerraums des Lokals aufgebrochen und zwei Geldbörsen sowie das Tablet gestohlen. „Mit dem Fund konnte auch der Fall vom Dezember endlich aufgeklärt werden“, so Gutt. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete daraufhin die Überstellung des Mannes in eine Justizanstalt an.