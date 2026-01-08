Dieb wird geschnappt und schlägt in Mall erneut zu

Ein Einbrecher sorgte am Mittwoch für Aufregung in Wien – gleich zweimal an einem Tag! Die Polizei erwischte den 36-Jährigen zunächst auf frischer Tat bei einem Wohnungseinbruch in der City. Kurz darauf kam er mit einer Anzeige wieder frei. Doch am Abend schlug der unbelehrbare Mann erneut zu – diesmal mitten im Einkaufszentrum „The Mall“ ...
Der mutmaßliche Einbrecher sorgte innerhalb von nur zwölf Stunden für jede Menge Ärger und einen doppelten Polizeieinsatz. Mittags erwischten Beamte den Mann bei einem Einbruch in eine Wohnung im inneren Bezirk auf frischer Tat und nahmen ihn vorläufig fest, erklärte Polizeisprecherin Anna Gutt.
Da die Staatsanwaltschaft Wien eine Anzeige auf freiem Fuß anordnete, kam der Mann wenig später wieder aus der Haft. Dass der 36-Jährige alles andere als ein unbeschriebenes Blatt war, war den Beamten zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht bewusst …
Securitys erkannten Mann wieder
Am Abend tauchte der Mann erneut auf – diesmal im Einkaufszentrum „The Mall“ in Wien-Landstraße. Sicherheitsmitarbeiter erwischten den 36-jährigen Österreicher in einem Lagerraum, zu dem er sich unbefugt Zutritt verschafft hatte – mitten beim Konsum von Drogen. Den Angestellten kam der Mann sofort bekannt vor: Bereits am 22. Dezember hatten sie Überwachungsvideos eines Einbruchs in ein asiatisches Lokal des Einkaufszentrums gesichert – und erkannten den Mann sofort wieder.
Beute vom alten Coup im Gepäck
Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Polizeibeamten auf eindeutige Beweise: Ausweise, Bankomatkarten und ein Tablet – alles Diebesgut von dem vorweihnachtlichen Einbruch. Schon damals war der Täter ähnlich vorgegangen: Er hatte die Tür des Lagerraums des Lokals aufgebrochen und zwei Geldbörsen sowie das Tablet gestohlen. „Mit dem Fund konnte auch der Fall vom Dezember endlich aufgeklärt werden“, so Gutt. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete daraufhin die Überstellung des Mannes in eine Justizanstalt an.
